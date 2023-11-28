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Коммерческая недвижимость в Швайнфурт, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Швайнфурт, Германия
Коммерческая
Швайнфурт, Германия
Площадь 6 474 м²
Земельный участок: 12044 кв. мГод постройки: 1970Стоимость евро/кв.м: 1 081 €
€7,00 млн
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