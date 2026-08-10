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Магазины в Саарбрюкене, Германия

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2 объекта найдено
Магазин 9 700 м² в Саарбрюкен, Германия
Магазин 9 700 м²
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
$12,79 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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English, Русский, Deutsch
Магазин 9 700 м² в Саарбрюкен, Германия
Магазин 9 700 м²
Саарбрюкен, Германия
Площадь 9 700 м²
Сетевой гипермаркет с филиалом KFC / + филиалы 2 других известных сетевых предприятий с длит…
$12,90 млн
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