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Коммерческая недвижимость в Розенхайм, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Розенхайм, Германия
Коммерческая
Розенхайм, Германия
Площадь 15 353 м²
Доход с аренды в год: 1 749 999 €Доход в месяц: 145 833 €Земельный участок: 2526 кв. мРентаб…
€47,00 млн
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