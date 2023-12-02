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Коммерческая недвижимость в Регенсбург, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Регенсбург, Германия
Коммерческая
Регенсбург, Германия
Площадь 1 756 м²
Земельный участок: 1512 кв. мГод постройки: 1920.197Стоимость евро/кв.м: 3 702 €
€6,50 млн
в месяц
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