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Дома в Ratingen, Германия

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1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Ratingen, Германия
Дом 4 комнаты
Ratingen, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
35415 Польхайм-Хольцхайм Количество комнат: 4 Площадь жилой зоны: около 130 м² Цена покупки:…
$268,682
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