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Жильё в Потсдам, Германия

дома
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3 объекта найдено
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
Потсдам, Германия
Количество спален 12
Площадь 479 м²
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
€2,50 млн
в месяц
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Дом 16 спален с гаражом, с садом, с отоплением в Потсдам, Германия
Дом 16 спален с гаражом, с садом, с отоплением
Потсдам, Германия
Количество спален 16
Площадь 506 м²
Элегантный дом расположен на берегу озера в районе Новый Фарланд на севере Потсдама. Этот ок…
€2,31 млн
в месяц
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Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением в Потсдам, Германия
Шале 10 спален в центре города, с садом, с отоплением
Потсдам, Германия
Количество спален 10
Площадь 670 м²
Старинный особняк расположен в престижном районе Потсдама, неподалеку от всемирно известного…
€4,00 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Потсдам, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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