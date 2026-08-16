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Жилье в Pirmasens, Германия

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2 объекта найдено
Дом 8 комнат в Pirmasens, Германия
Дом 8 комнат
Pirmasens, Германия
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
EFH DHH продается в Пирмасенсе!Очень хорошее состояние! Верхнее место!66955 ПирмасеныПоставщ…
$285,932
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Дом 8 комнат в Pirmasens, Германия
Дом 8 комнат
Pirmasens, Германия
Число комнат 8
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
We are offering two new building projects in 66955 Pirmasens.Property descriptionThe offer i…
$627,140
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