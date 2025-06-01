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Квартиры в Оттобрунне, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Оттобрунн, Германия
Квартира 3 спальни
Оттобрунн, Германия
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
$991,825
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Кондо 3 комнаты в Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
Число комнат 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
$939,157
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