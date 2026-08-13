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Жилье в Оттобрунне, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Оттобрунн, Германия
Квартира 3 спальни
Оттобрунн, Германия
Количество спален 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
$1,01 млн
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