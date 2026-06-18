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Доходные дома в Neunkirchen Seelscheid, Германия

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1 объект найдено
Доходный дом 2 250 м² в Seelscheid, Германия
Доходный дом 2 250 м²
Seelscheid, Германия
Площадь 2 250 м²
Пакет недвижимости в пригороде Кельна включает в себя 50 квартир, сданных в аренду, и 30 пар…
$6,80 млн
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