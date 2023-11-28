Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Жилая
  4. Мюнхен
  5. Дома

Дома в Мюнхен, Германия

2 объекта найдено
Дом в Мюнхен, Германия
Дом
Мюнхен, Германия
Площадь 518 м²
Этот загородный дом в традиционном альпийском стиле расположен в абсолютно идиллическом мест…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Аталанта
Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом в Мюнхен, Германия
Вилла 3 спальни с мебелью, с гаражом, с садом
Мюнхен, Германия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Дом находится в престижном районе на юго-западе Мюнхена. Дом построен в стиле классической …
€1,38 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти