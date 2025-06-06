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Жильё в Мюнстере, Германия

2 объекта найдено
Квартира 13 спален в Мюнстер, Германия
Квартира 13 спален
Мюнстер, Германия
Количество спален 13
Площадь 870 м²
ухоженный объект в хорошем состоянии дом 1967 года 12 квартир 5 этажей центра…
$944,782
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Квартира 9 спален в Мюнстер, Германия
Квартира 9 спален
Мюнстер, Германия
Количество спален 9
Площадь 587 м²
площадь дома 587 м2 10 квартир дом построен в 1966 году ремонт квартир в 2018-2023 …
$943,074
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Параметры недвижимости в Мюнстере, Германия

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