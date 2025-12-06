Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Мёнхенгладбах
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Мёнхенгладбахе, Германия

Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 150 м² в Мёнхенгладбах, Германия
Доходный дом 150 м²
Мёнхенгладбах, Германия
Площадь 150 м²
Капиталовложение: Двухквартирный дом, переоборудованный под хостел для рабочих. 41066 Мёнх…
$348,335
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти