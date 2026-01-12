Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Marl
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Marl, Германия

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Marl, Германия
Квартира 4 комнаты
Marl, Германия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 8
Светлая квартира в центральной части Марля — готова к заселению! Продаётся ухоженная 3,5-…
$113,150
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Элемента
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Telegram Написать в Telegram
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти