  2. Германия
  3. Мангейм
  4. Коммерческая
  5. Офис

Продажа офисных помещений в Мангейме, Германия

1 объект найдено
Офис 2 400 м² в Мангейм, Германия
Офис 2 400 м²
Мангейм, Германия
Площадь 2 400 м²
Количество этажей 5
Здание коммерческого назначения (торговые и офисные помещения) с длительными договорами арен…
$16,56 млн
