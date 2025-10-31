Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Майнц
  4. Коммерческая
  5. Магазин

Магазины в Майнце, Германия

1 объект найдено
Магазин 3 000 м² в Майнц, Германия
Магазин 3 000 м²
Майнц, Германия
Площадь 3 000 м²
Cупермаркет REWE и c магазином дрогерии DM в федеральной земле Рейнлад-Пфальц- в пригороде …
$15,63 млн
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
