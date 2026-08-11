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Квартиры в Майне-Таунусе, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Sulzbach Taunus, Германия
Квартира 3 спальни
Sulzbach Taunus, Германия
Количество спален 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
$627,432
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Квартира 3 комнаты в Sulzbach Taunus, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach Taunus, Германия
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
$582,925
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Параметры недвижимости в Майне-Таунусе, Германия

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