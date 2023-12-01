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Квартиры в Майн-Таунус, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Sulzbach, Германия
Квартира 3 комнаты
Sulzbach, Германия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 4
3-х комнатная квартира на 3 этаже с террасой в ближайшем пригороде Франкфурта на Майне - гор…
€540,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Майн-Таунус, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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