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Коммерческая недвижимость в Магдебург, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Магдебург, Германия
Коммерческая
Магдебург, Германия
Площадь 2 034 м²
Доход с аренды в год: 153 600 €Доход в месяц: 12 800 €Земельный участок: 8044 кв. мГод постр…
€3,30 млн
в месяц
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Коммерческая в Магдебург, Германия
Коммерческая
Магдебург, Германия
Площадь 7 059 м²
Земельный участок: 36246 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 169 €
€8,25 млн
в месяц
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