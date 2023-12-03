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Коммерческая недвижимость в Лейпциг, Германия

2 объекта найдено
Коммерческая в Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
Площадь 2 480 м²
Земельный участок: 911 кв. мСтоимость евро/кв.м: 1 290 €
€3,20 млн
в месяц
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Коммерческая в Лейпциг, Германия
Коммерческая
Лейпциг, Германия
Площадь 1 674 м²
Доход с аренды в год: 197 000 €Доход в месяц: 16 417 €Земельный участок: 9895 кв. мГод постр…
€9,50 млн
в месяц
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