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Кондо в район Мюнхен, Германия

Кондо В архив
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1 объект найдено
Кондо 3 комнаты в Оттобрунн, Германия
Кондо 3 комнаты
Оттобрунн, Германия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
Количество этажей 5
3-комнатная квартира на первом этаже многоквартирного дома в центральном районе Мюнхена. Св…
€870,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Параметры недвижимости в район Мюнхен, Германия

недорогая
элитная
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