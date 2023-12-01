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Квартиры в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

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2 объекта найдено
Кондо 2 комнаты с парковкой, с балконом в Гау-Бишофсхайм, Германия
Кондо 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
€475,000
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ESTATE-SERVICE24
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом в Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом
Гау-Бишофсхайм, Германия
Комнаты 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…
€595,000
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Landkreis Mainz-Bingen, Германия

с видом на море
недорогая
элитная
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