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Квартиры в Landkreis Mainz Bingen, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 спальни
Гау-Бишофсхайм, Германия
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
Квартиры в новостройке с прекрасным расположением недалеко от порта на Рейне, красивый вид с…
$691,337
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Квартира 2 спальни в Гау-Бишофсхайм, Германия
Квартира 2 спальни
Гау-Бишофсхайм, Германия
Количество спален 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 4
Проект предлагает изысканные, индивидуальные, квартиры балконом или лоджией с высококачестве…
$551,908
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Параметры недвижимости в Landkreis Mainz Bingen, Германия

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