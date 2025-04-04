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Замки в Landkreis Kelheim, Германия

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1 объект найдено
Замок в Riedenburg, Германия
Замок
Riedenburg, Германия
Площадь 13 м²
Откройте для себя жемчужину архитектуры и истории - с любовью отреставрированный и охраняемы…
$4,15 млн
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Параметры недвижимости в Landkreis Kelheim, Германия

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