Дома в Kreis Viersen, Германия

2 объекта найдено
Дом 5 комнат в Виллих, Германия
Дом 5 комнат
Виллих, Германия
Число комнат 5
Площадь 298 м²
Количество этажей 4
Полное описание: Год постройки 1978 Объект ухожен Жилая площадь дома 120м2 Ком. …
$706,957
$706,957
Дом 4 спальни в Виллих, Германия
Дом 4 спальни
Виллих, Германия
Количество спален 4
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Полное описание: Комфортная вилла с 4-мя спальнями, большой гостиной и кухней ждет свои…
$1,39 млн
$1,39 млн
Параметры недвижимости в Kreis Viersen, Германия

