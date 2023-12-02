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Коммерческая недвижимость в Kirchberg Hunsrueck, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Baerenbach, Германия
Коммерческая
Baerenbach, Германия
Площадь 62 м²
Доход с аренды в год: 6 593 €Доход в месяц: 549 €Год постройки: 2022Рентабельность: 3.65%Аре…
€180,625
в месяц
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