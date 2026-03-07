  1. Realting.com
Продажа новостроек в Киле

Киль, Германия
от
$180,257
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 5
Дамп (Балтийское море). Новые квартиры от €153 000. KfW 40, полная отделка, паркинг. Сдача 2025 Текст объявления: 📍 Германия, земля Шлезвиг-Гольштейн, курорт Дамп (Damp) 🏗 Строящийся комплекс, сдача: [уточнить год, например, 2025] 🏷 ЦЕНА: от 153 000 € | Площади: от 32,51 до 72,75 м² …
