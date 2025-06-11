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Виллы в Касселе, Германия

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1 объект найдено
Вилла в Кассель, Германия
Вилла
Кассель, Германия
Количество спален 13
Площадь 882 м²
Площадь земельного участка - 532 м2; Общая площадь дома - около 882 м2 (не все помещения …
$569,145
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Параметры недвижимости в Касселе, Германия

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