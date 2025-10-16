Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Херне
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Херне, Германия

Доходный дом Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Доходный дом 362 м² в Херне, Германия
Доходный дом 362 м²
Херне, Германия
Площадь 362 м²
Количество этажей 3
очень симпатичный дом 1914 /1973 года постройки в хорошем районе в городе Herne в  дом…
$406,699
Оставить заявку
Доходный дом 554 м² в Херне, Германия
Доходный дом 554 м²
Херне, Германия
Площадь 554 м²
Количество этажей 3
Продается доходный дом в 44628 Herne В доме 8 квартир и 1 офисное (комерческое помещение) и…
$771,623
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти