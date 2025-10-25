Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гамбург
  4. Жилая
  5. Студия

Квартиры-студии в Гамбурге, Германия

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 комната в Гамбург, Германия
Студия 1 комната
Гамбург, Германия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
Новостройка с высоким энергетическим стандартом KfW 40 🍽️ Полностью оборудованные кухни и…
$314,795
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Гамбурге, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти