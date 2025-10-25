Показать объекты на карте Показать объекты списком
Кондо в Гамбурге, Германия

Кондо 3 комнаты в Гамбург, Германия
Кондо 3 комнаты
Гамбург, Германия
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 4
3-комнатная квартира с балконом расположена на 3 этаже многоквартирного дома. Центральный ко…
$600,663
