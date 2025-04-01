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Инвестиционная недвижимость в Гамбург, Германия

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная Удалить
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1 объект найдено
Инвестиционная 3 400 м² в Гамбург, Германия
Инвестиционная 3 400 м²
Гамбург, Германия
Площадь 3 400 м²
Коммерческое помещение с ведущими немецкими магазинами-сетевиками и офисами на одной из пеше…
$7,77 млн
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Рейтинг 4.9 / 5:
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