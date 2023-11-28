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Жильё в Хар, Германия

1 объект найдено
Студия 1 комната с парковкой, с балконом в Хар, Германия
Студия 1 комната с парковкой, с балконом
Хар, Германия
Комнаты 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
€570,000
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