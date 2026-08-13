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Жилье в Харе, Германия

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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Eglfing, Германия
Студия 1 спальня
Eglfing, Германия
Количество спален 1
Площадь 59 м²
Количество этажей 3
1-комнатная мансардная квартира с террасой на крыше находится на 3-м этаже в доме в районе М…
$662,289
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