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Жилье в Хане, Германия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Хан, Германия
Квартира 2 комнаты
Хан, Германия
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 4/8
Продается квартира в Хане. Год постройки 1970 / 2023 санирование. площадь квартиры 53 …
$184,846
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Квартира 1 комната в Хан, Германия
Квартира 1 комната
Хан, Германия
Число комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 4
год постройки 1970 / 2023 санирование площадь квартиры 53 м2 есть балкон этаж 3 OG …
$187,883
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