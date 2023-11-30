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Кондо в Франкфурт-на-Майне, Германия

Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 3
Площадь 86 м²
Количество этажей 5
Квартиры в этом жилом комплексе соответствуют самым высоким требованиям. Варианты квар…
€645,000
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Кондо 2 комнаты в Франкфурт-на-Майне, Германия
Кондо 2 комнаты
Франкфурт-на-Майне, Германия
Комнаты 2
Площадь 59 м²
Количество этажей 6
2-х комнатная квартира со встроенной кухней и балконом недалеко от выставочного комплекса Фр…
€495,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Франкфурт-на-Майне, Германия

недорогая
элитная
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