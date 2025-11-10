Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Дортмунд
  4. Коммерческая
  5. Инвестиционная

Инвестиционная недвижимость в Дортмунде, Германия

коммерческая недвижимость
6
1 объект найдено
Центр проживания и ухода за пожилыми людьми с надежным арендатором в Дортмунд, Германия
Центр проживания и ухода за пожилыми людьми с надежным арендатором
Дортмунд, Германия
Площадь 6 300 м²
Инвестиция в новый современный Центр проживания и ухода за пожилыми людьми  с долгосрочным д…
Цена по запросу
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
