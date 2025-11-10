Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Datteln
  4. Коммерческая
  5. Доходный дом

Доходные дома в Datteln, Германия

Доходный дом Удалить
Очистить
1 объект найдено
Доходный дом 3 578 м² в Datteln, Германия
Доходный дом 3 578 м²
Datteln, Германия
Площадь 3 578 м²
Количество этажей 4
Высоко рентабельный объект с хорошей ближайшей перспективой! 1) жилой дом с 10 квартирами…
$2,32 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти