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Жильё в Дармштадт, Германия

1 объект найдено
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом в Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты с парковкой, с балконом
Дармштадт, Германия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
€630,000
в месяц
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения: English, Русский, Deutsch

Параметры недвижимости в Дармштадт, Германия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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