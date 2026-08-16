Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Дармштадт
  4. Жилая

Жилье в Дармштадте, Германия

;
2 объекта найдено
Кондо 3 комнаты в Дармштадт, Германия
Кондо 3 комнаты
Дармштадт, Германия
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
$680,079
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Квартира 3 спальни в Дармштадт, Германия
Квартира 3 спальни
Дармштадт, Германия
Количество спален 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 5
Концепция дизайна проекта характеризуется продуманной зеленой зоной с парком. Террасы на пер…
$732,004
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Дармштадте, Германия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти