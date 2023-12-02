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Виллы в Бранденбург, Германия

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1 объект найдено
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной в Потсдам, Германия
Вилла 12 спален с мебелью, с гаражом, с сауной
Потсдам, Германия
Количество спален 12
Площадь 479 м²
Эта восхитительная вилла расположена в Потсдаме, Германия. Построенная в 1896 году Карлом Эн…
€2,50 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в Бранденбург, Германия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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