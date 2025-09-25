Показать объекты на карте Показать объекты списком
Отели в Бонне, Германия

1 объект найдено
Fantastic hotel on the 1st line to the water в Бонн, Германия
Fantastic hotel on the 1st line to the water
Бонн, Германия
Число комнат 181
Количество спален 1
Площадь 10 600 м²
Fantastic hotel on the 1st line to Rhein river in Bonn region! Unique location! Hotel is i…
$10,46 млн
