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Инвестиционная недвижимость в Билефельде, Германия

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коммерческая недвижимость
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2 объекта найдено
Инвестиционная 1 100 м² в Билефельд, Германия
Инвестиционная 1 100 м²
Билефельд, Германия
Число комнат 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
$9,34 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
Языки общения
English, Русский, Deutsch
Инвестиционная 1 100 м² в Билефельд, Германия
Инвестиционная 1 100 м²
Билефельд, Германия
Количество спален 200
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 5
Современная реабилитационная клиника с длительным договором аренды. Кол-во комнат: около …
$9,41 млн
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