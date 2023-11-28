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Коммерческая недвижимость в Байройт, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Байройт, Германия
Коммерческая
Байройт, Германия
Площадь 19 000 м²
Доход с аренды в год: 1 580 000 €Доход в месяц: 131 667 €Рентабельность: 4.27%Аренда евро/кв…
€37,00 млн
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