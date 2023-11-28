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Коммерческая недвижимость в Бамберг, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Бамберг, Германия
Коммерческая
Бамберг, Германия
Площадь 930 м²
Доход с аренды в год: 75 000 €Доход в месяц: 6 250 €Земельный участок: 3213 кв. мГод построй…
€1,58 млн
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