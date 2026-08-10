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Жилье в Баде-Фильбеле, Германия

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2 объекта найдено
Вилла 9 комнат в Бад-Фильбель, Германия
Вилла 9 комнат
Бад-Фильбель, Германия
Число комнат 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,64 млн
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Агентство
ESTATE-SERVICE24
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Вилла в Бад-Фильбель, Германия
Вилла
Бад-Фильбель, Германия
Количество спален 9
Площадь 320 м²
Количество этажей 2
Красивый загородный дом с камином во французском стиле в спокойном и тихом пригороде Франкфу…
$2,90 млн
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Параметры недвижимости в Баде-Фильбеле, Германия

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