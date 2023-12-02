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Коммерческая недвижимость в Аугсбург, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Аугсбург, Германия
Коммерческая
Аугсбург, Германия
Площадь 6 240 м²
Доход с аренды в год: 383 000 €Доход в месяц: 31 917 €Земельный участок: 4476 кв. мГод постр…
€13,00 млн
в месяц
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