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Коммерческая недвижимость в Альсдорф, Германия

1 объект найдено
Коммерческая в Альсдорф, Германия
Коммерческая
Альсдорф, Германия
Площадь 3 725 м²
Доход с аренды в год: 562 710 €Доход в месяц: 46 893 €Год постройки: 2022Рентабельность: 4%А…
€14,20 млн
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