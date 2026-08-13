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Жилье в Ахене, Германия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Ахен, Германия
Квартира 3 комнаты
Ахен, Германия
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Квартира в Германии в 52080 Aachen, 74 m2
$170,406
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Параметры недвижимости в Ахене, Германия

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