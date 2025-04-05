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Жильё в Горийский муниципалитет, Грузия

1 объект найдено
Дом 8 комнат в Мегврекиси, Грузия
Дом 8 комнат
Мегврекиси, Грузия
Число комнат 8
Площадь 934 м²
Количество этажей 2
Продается жилой дом с сельскохозяйственной землей. Жилая площадь: 225 кв.м. Площадь участ…
$15,498
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Параметры недвижимости в Горийский муниципалитет, Грузия

с садом
с видом на горы
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов