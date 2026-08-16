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Виллы в Варе, Франция

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31 объект найдено
Вилла в Rue Edouard Perrichi, Франция
Вилла
Rue Edouard Perrichi, Франция
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла в Тулоне — вид на море и стратегическое расположение на Лазурном берегу …
$3,37 млн
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Архитектурная вилла в провансальском стиле с панорамным видом на море — закрытый Domaine de …
$4,16 млн
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Вилла в Toulon, Франция
Вилла
Toulon, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
| Дом
$755,242
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
Этаж 4
| Дом
$778,480
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$435,717
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$823,795
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TekceTekce
Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$561,203
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 95 м²
Этаж 4
| Дом
$845,871
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Вилла 6 комнат в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла 6 комнат
Сен-Рафаэль, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Exceptional waterfront estate facing south. Remarkable waterfront property of over 430 m2, …
$14,79 млн
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$680,880
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 97 м²
Этаж 4
| Дом
$844,709
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$575,146
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$589,089
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$687,851
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$428,745
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$539,127
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 74 м²
| Дом
$447,336
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$577,470
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 93 м²
| Дом
$670,423
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 3
Площадь 73 м²
| Дом
$431,069
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$691,337
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$550,746
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$544,936
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 82 м²
| Дом
$583,279
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 94 м²
| Дом
$694,823
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Вилла в Сен-Рафаэль, Франция
Вилла
Сен-Рафаэль, Франция
Количество спален 4
Площадь 90 м²
Этаж 4
| Дом
$915,586
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Вилла в Коголен, Франция
Вилла
Коголен, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$561,203
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Вилла в Toulon, Франция
Вилла
Toulon, Франция
Количество спален 4
Площадь 92 м²
| Дом
$755,242
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Параметры недвижимости в Варе, Франция

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