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Квартиры в Валь-де-Марн, Франция

однокомнатные
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Кретей, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Л’Э-ле-Роз, Франция
Квартира 3 комнаты
Л’Э-ле-Роз, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: немедленно    Идеально расположенная в бизнес-парке ICADE в Рунгисе, в 7…
€334,500
в месяц
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Параметры недвижимости в Валь-де-Марн, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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