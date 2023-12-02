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Жильё в Валь-де-Марн, Франция

Nogent-sur-Marne
3
8 объектов найдено
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой в Альфорвилль, Франция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с бытовой техникой
Альфорвилль, Франция
Комнаты 3
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
€430,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом в La Queue-en-Brie, Франция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с садом
La Queue-en-Brie, Франция
Комнаты 2
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
€243,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Кретей, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Кретей, Франция
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
€252,300
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 1 спальня с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
€224,000
в месяц
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Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой в Villiers-sur-Marne, Франция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с бытовой техникой
Villiers-sur-Marne, Франция
Комнаты 4
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
€597,776
в месяц
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Замок 35 комнат в Орли, Франция
Замок 35 комнат
Орли, Франция
Комнаты 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
€12,50 млн
в месяц
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Аталанта
Языки общения: English, Русский
Квартира 3 комнаты в Л’Э-ле-Роз, Франция
Квартира 3 комнаты
Л’Э-ле-Роз, Франция
Комнаты 3
Площадь 62 м²
Дата сдачи объекта: немедленно    Идеально расположенная в бизнес-парке ICADE в Рунгисе, в 7…
€334,500
в месяц
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Шале с гаражом, с садом, с пирсом в Nogent-sur-Marne, Франция
Шале с гаражом, с садом, с пирсом
Nogent-sur-Marne, Франция
Площадь 4 м²
Прекрасный особняк в Ножан-сюр-Марн, Иль-де-Франс. В доме 4 роскошные спальни с ванными ком…
€3,50 млн
в месяц
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Типы недвижимости в Валь-де-Марн

квартиры

Параметры недвижимости в Валь-де-Марн, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
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