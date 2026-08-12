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Жилье в Вале-де-Марне, Франция

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Nogent sur Marne
3
Creteil
3
8 объектов найдено
Квартира 1 комната в Вилье-Сюр-Марн, Франция
Квартира 1 комната
Вилье-Сюр-Марн, Франция
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в Вилье-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс состоит из двух корпу…
$233,024
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Квартира 4 комнаты в Бри-сюр-Марн, Франция
Квартира 4 комнаты
Бри-сюр-Марн, Франция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 81 м²
Количество этажей 4
Новый уютный жилой комплекс в Бри-Сюр-Марн, Иль‑де-Франс, Франция Резиденция выполнена в кл…
$621,857
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Квартира 2 комнаты в Л’Аи-ле-Роз, Франция
Квартира 2 комнаты
Л’Аи-ле-Роз, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 44 м²
Количество этажей 17
Новый жилой комплекс в Л'Э-ле-Роз, Иль‑де-Франс, Франция Благоустроенный жилой комплекс вкл…
$352,787
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Квартира 2 комнаты в La Queue en Brie, Франция
Квартира 2 комнаты
La Queue en Brie, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в Ла Кё-ан-Бри, Иль‑де-Франс, Франция Комплекс предлагает современное …
$252,789
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Квартира 2 комнаты в Кретей, Франция
Квартира 2 комнаты
Кретей, Франция
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 43 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс рядом с парком в Кретей, Иль‑де-Франс, Франция Современный жилой компл…
$262,464
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Вилла 7 комнат в Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Вилла 7 комнат
Сен-Мор-де-Фоссе, Франция
Число комнат 7
Количество спален 5
Площадь 174 м²
Цена по запросу
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Квартира 3 комнаты в Альфорвилль, Франция
Квартира 3 комнаты
Альфорвилль, Франция
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 67 м²
Количество этажей 5
Новый жилой комплекс в 50 м от реки Марна, Альфорвилль, Иль‑де-Франс, Франция Небольшая рез…
$447,322
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Замок 35 комнат в Вильнёв-ле-Руа, Франция
Замок 35 комнат
Вильнёв-ле-Руа, Франция
Число комнат 35
Площадь 1 700 м²
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЗАМОК В ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС Замок 35 комнат 25 спален 1700 м² Иль-де-Франс. Расп…
$13,84 млн
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Типы недвижимости в Вале-де-Марне

квартиры

Параметры недвижимости в Вале-де-Марне, Франция

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с бассейном
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