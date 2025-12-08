  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Прованс — Альпы — Лазурный Берег
  4. Новые дома

Продажа новых домов на Провансе — Альпах — Лазурном Берегу, Франция

Канны
2
Приморские Альпы
6
Ницца
4
Grasse
2
Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
Клубный дом Резиденция рядом с пляжем и набережной
Ницца, Франция
от
$1,28 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Современная резиденция класса люкс рядом с пляжем, ресторанами, набережной. На крыше резиденции бассейн, с которого открывактся великолепный вид на море. На территории - сад. Резиденция сдана. Все квартиры с отделкой, отделочные материалы высокого класса. Лифт, подземная парковка. Все …
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Вилла с бассейном и садом
Вилла с бассейном и садом
Вилла с бассейном и садом
Ницца, Франция
от
$1,04 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Комплекс, состоящий из 3-х четырёх - комнатных вилл, общий бассейн. Удобное месторасположение, рядом с центром города, Английской набережной и ресторанами, удобный выезд на автодороги. Виллы сдаются с отделкой: керамическая плитка 80 на 80, итальянский душ, двойная раковина в ванной ко…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Вилла в элитном районе, на территории 7 вилл
Вилла в элитном районе, на территории 7 вилл
Вилла в элитном районе, на территории 7 вилл
Ницца, Франция
от
$1,08 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Виллы в спокойном и люксовом районе le Montaleigne. Виллы окружены оливковыми деревьями. Некоторые с видом на море. Современная архитектура. Парковка. Недалеко от центра города и пляжа. Общий бассейн. Рассрочка платежа. Снижен нотариальный сбор. Большой выбор отделочных материалов.  …
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
OneOne
Коттеджный поселок Современные и новые виллы недалеко от моря и пляжа
Коттеджный поселок Современные и новые виллы недалеко от моря и пляжа
Коттеджный поселок Современные и новые виллы недалеко от моря и пляжа
Коттеджный поселок Современные и новые виллы недалеко от моря и пляжа
Коттеджный поселок Современные и новые виллы недалеко от моря и пляжа
Ницца, Франция
от
$964,386
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 3
Элитная и строящиеся резиденция, состоящая  из небольших вилл и небольшого здания с квартирами. На территории бассейн и сад.  Каждвя вилла со своим отдельным паркингом. Все дома с отделкой. Рассрочка платежа, снижен нотариальный сбор.  Вилла 101 м2 - 830000 евро Вилла 146 м2 - 12…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Вилла 5 комнат рядом с центром Канн
Канны, Франция
от
$951,778
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Нкбольшая вилла на территории резиденции с парковкой и садом.  Общая площадь дома 116 м2, сада - 335 м2, терраса 49 м2, балкон 5 м2. Менее 10 минут до набеоежной Круазетт и пляжа, и старого порта в Каннах.  Рассрочка пдатежа, снижен нотармальный сбор.
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Вилла Историческая вилла в центре Канн
Канны, Франция
от
$1,90 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 3
Элегантная вилла построена в 1910 году  принцем молдавским и румынским Жан Жика для своей супруги Марии - Хазел Жика. Вилла расположена в 5-ти минутах ходьбы от пляжа, недалеко от старого порта Канн.  Вилла реставрируется и модернизируется застройщиком. Дополнительно будут созданы: зон…
Застройщик
Premiumazur
Оставить заявку
